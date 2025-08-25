Novo 'Superman', de James Gunn, já está disponível nas plataformas digitais

O novo filme do Superman, primeiro capítulo do universo cinematográfico comandado por James Gunn, chegou às plataformas digitais, como Youtube e Amazon, para aluguel (R$ 49,90) e compra (R$ 59,90). A produção marca a estreia de David Corenswet no papel do herói e apresenta uma nova abordagem para o personagem mais icônico da DC.

Na trama, o Superman já é um herói reconhecido mundialmente, mas vê sua reputação ameaçada quando Lex Luthor cria um conflito que coloca sua imagem em xeque. Cabe ao kryptoniano provar novamente que continua sendo um símbolo de esperança. O longa também introduz novos aliados, como Lois Lane, a Gangue da Justiça – que reúne personagens como Senhor Incrível, Mulher-Gavião e o Lanterna Verde Guy Gardner – e o Supercão Krypto, que ganha destaque na narrativa. Entre os antagonistas estão a Engenheira, Ultraman e outras ameaças intergalácticas.

Dirigido e roteirizado por James Gunn, o filme mistura ação, humor e drama. Gunn revelou que a criação de Krypto foi inspirada em seu próprio cachorro, Ozu, resgatado durante o período de escrita do roteiro. O personagem conquistou o público e até impulsionou buscas por adoção de animais: segundo o aplicativo Woofz, o interesse por cães aumentou 513% nos Estados Unidos no fim de semana de estreia.

O longa também vem registrando bons números nas bilheteiras. No Brasil, ultrapassou 4 milhões de espectadores e se tornou a quarta maior arrecadação do cinema em 2025, com mais de R$ 90 milhões desde as pré-estreias de julho. No cenário global, soma US$ 579 milhões, sendo até agora o filme baseado em quadrinhos de maior bilheteria do ano. A recepção tem sido positiva: no site Rotten Tomatoes, 91% do público aprovaram a produção.

