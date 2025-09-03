Ribeirão Pires prepara 4ª Feira Literária com homenagem à Cecília Meireles

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou a realização da 4ª Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), marcada para os dias 20 e 21 de setembro de 2025, na região central do município. O evento terá programação diversificada e gratuita, reunindo literatura, arte e debates contemporâneos.

Nesta edição, a Flirp prestará homenagem à poeta Cecília Meireles (1901-1964), considerada uma das vozes mais importantes da literatura brasileira, autora de obras clássicas como Romanceiro da Inconfidência e Ou isto ou aquilo.

A curadoria ficará a cargo da poeta e atriz Luiza Romão, vencedora do Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2022 com Também guardamos pedras aqui (Editora Nós, 2021). Reconhecida como uma das referências do slam nacional, Romão também é autora de Sangria (2017) e Coquetel Motolove (2014).

Segundo a curadora, a programação busca destacar a atualidade da obra de Cecília Meireles e promover diálogos com poetas contemporâneas. “Vamos conversar sobre a relação entre poesia e música, escrita e gênero, e como é possível reinventar o mundo através das palavras”, afirmou.

Além das mesas literárias, o público encontrará lançamentos de autores independentes, participação de editoras e intervenções culturais espalhadas pela cidade durante os dois dias de atividades.

O prefeito Guto Volpi (PL) destacou a importância da iniciativa para o calendário cultural da região. “A FLIRP 2025 reforça seu compromisso de levar cultura, leitura e conhecimento a toda a comunidade, consolidando como um dos eventos literários mais importantes da região”, afirmou.

A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.

