Ribeirão Pires abre inscrições para autores independentes para Flirp 2025

A 4ª edição da Feira Literária acontece nos dias 20 e 21 de setembro, na região central da Estância
A Prefeitura de Ribeirão Pires abriu inscrições para escritores independentes que queiram lançar livros ou expor obras na Flirp 2025 (Feira Literária de Ribeirão Pires). O cadastro pode ser feito até 31 de agosto por meio do link (https://forms.gle/nJNHNu8vkpErJCeB6).
A Flirp é um dos principais eventos culturais da região, dedicada ao incentivo à leitura, à democratização do acesso aos livros e à valorização de autores independentes. Neste ano, o evento que acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro contará com editoras, bate-papos, lançamentos e atrações culturais. Em breve, a programação deverá ser divulgada.
“A cada edição, ampliamos o acesso à leitura e fortalecemos a presença de escritores locais e independentes, que têm aqui uma vitrine para suas obras”, afirma a Secretária de Cultura, Rosi Ribeiro de Marco.
Mais informações sobre o evento podem ser obtidas por meio do email: [email protected]
