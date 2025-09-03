DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo Desfile de celebração

Trump diz que Xi Jinping deveria ter mecionado Estados Unidos em discurso

Presidente teceu elogios à cerimônia organizada pela China

03/09/2025 | 13:59
Compartilhar notícia
FOTO: Official White House Photo/ Daniel Torok
FOTO: Official White House Photo/ Daniel Torok Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que o líder da China, Xi Jinping, deveria ter mencionado os Estados Unidos em seu discurso na comemorações sobre o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Trump afirmou que sentiu que os Estados Unidos foram menosprezados pela China por não receberem maior reconhecimento por seu papel na vitória na Segunda Guerra.

A China realizou um desfile para celebrar o 80º aniversário do fim da guerra, no qual reuniu um grupo de autocratas para fazer uma demonstração de força, com exibição de mísseis hipersônicos avançados no centro de Pequim, em evento também pensado para exibir o peso diplomático da China.

Trump chamou a cerimônia na cúpula organizada pela China de "muito, muito impressionante" e "linda", e que Xi, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente russo, Vladimir Putin, "esperavam que eu estivesse assistindo".

O republicano afirmou ainda que não tem mensagem para Putin, mas disse que conversará com o presidente russo nos próximos dias.

LEIA TAMBÉM: Prédios sem condomínio viram alvo de furtos em Santo André


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.