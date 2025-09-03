Santo André: unidade de saúde da Vila Helena será a primeira sustentável

A Unidade de Saúde da Vila Helena, em Santo André, está em obras para receber uma reforma completa e se tornar referência em sustentabilidade na rede municipal. Inaugurado em 1976, o espaço será o primeiro equipamento de saúde da cidade a contar com placas de energia fotovoltaica, captação de água da chuva e piso externo permeável, iniciativas que reduzem impactos ambientais.

As intervenções incluem manutenção estrutural, novas portas e janelas, instalação de forro e caixilharia, pisos, parte elétrica e hidráulica, pintura, paisagismo e tecnologia da informação. A unidade também ganhará uma nova entrada e espaços reformulados, semelhantes a outras UBS modernizadas nos últimos anos pelo programa municipal Qualisaúde.

“As obras estão em ritmo acelerado, as equipes seguem trabalhando bastante e já saímos daquela fase da estrutura da obra, chegando agora na etapa de acabamento. E vamos preparar esses prédios observando todas as questões ambientais e de mudanças climáticas”, destacou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), que visitou o equipamento nas companhias dos secretários Pedro Seno (Saúde) e José Antônio Ferreira (Manutenção e Serviços Urbanos). “Continuamos com as reformas do programa Qualisaúde para entregar um serviço de ainda mais qualidade”, emendou.

Quando concluída, a Vila Helena terá cinco consultórios (um de ginecologia), sala de odontologia, farmácia, salas de vacinação, coleta, esterilização, expurgo, posto de enfermagem, administração, espaço para grupos, além de um jardim de inverno.

Atualmente, o equipamento oferece consultas clínicas, pediátricas, ginecológicas e obstétricas, além de exames laboratoriais, curativos, eletrocardiogramas, vacinação e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. Também são realizados grupos de acompanhamento para tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade, saúde mental, gestantes e planejamento familiar.

A unidade atende moradores de uma ampla área que inclui Vila Vitória, Jardim Silveira, Vila Alzira, Vila Pires, Vila Helena, Vila Cecília Maria, Vila Junqueira, Jardim do Estádio, Vila Marina, Jardim Ipanema, Casa Branca, Vila Tibiriçá e parte da Vila Linda. Hoje, são 22.536 prontuários ativos e cerca de 45 mil atendimentos anuais, com média de 3,7 mil por mês.