Setecidades Titulo Prevenção

Defesa Civil de Santo André alerta para risco de incêndios; veja recomendações

A cidade registrou apenas 47,9 mm de chuva em agosto de 2025, valor 35% abaixo da média histórica para o mês, que é de 73 mm

Natasha Werneck
02/09/2025 | 17:00
FOTO: André Henriques | DGABC
FOTO: André Henriques | DGABC


Santo André registrou apenas 47,9 mm de chuva em agosto de 2025, valor 35% abaixo da média histórica para o mês, que é de 73 mm. Segundo a Defesa Civil do município, a falta de chuvas contribui para o aumento do risco de incêndios na cidade.

Nos últimos dias, foram registradas ocorrências que atingiram empresas, residências e terrenos, causando prejuízos materiais e ambientais, além de representar risco à saúde da população.

A Defesa Civil reforça orientações importantes para evitar novos focos de incêndio:

- Não jogue bitucas de cigarro acesas em áreas abertas;

Não solte balões, prática que além de perigosa, é considerada crime;

Evite queimadas de qualquer tipo.

Em caso de emergência, o órgão lembra que os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para denúncias, o Disque Denúncia está disponível pelo número 181.

O órgão municipal reforça que a prevenção depende da colaboração de toda a população. “Cada cuidado conta para evitar que o tempo seco se transforme em tragédia”, alerta a Defesa Civil de Santo André.


