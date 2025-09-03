Carro invade terminal de ônibus em Santo André após episódio de pânico

Um carro de passeio invadiu o Terminal Vila Luzita, em Santo André, na manhã desta quarta-feira (3), por volta das 5h30. O veículo, modelo Cobalt, acabou colidindo contra uma pilastra após a condutora, 52 anos, perder o controle durante um episódio de pânico.

Segundo relato da motorista, ela trafegava acompanhada da filha, 24, quando percebeu uma motocicleta parada ao lado do carro. Ao suspeitar que o condutor estaria armado e prestes a anunciar um assalto, entrou em desespero e acelerou em direção ao terminal, invadindo a área interna de circulação de ônibus.

Equipes de emergência foram acionadas imediatamente, e tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Samu estiveram no local para prestar atendimento às ocupantes do automóvel.

As duas foram socorridas, mas não apresentavam ferimentos graves. A operação do terminal foi normalizada.

