Setecidades Titulo Acidente

Carro invade terminal de ônibus em Santo André após episódio de pânico

Mulher relatou ter confundido situação com tentativa de assalto e perdeu o controle do veículo; ninguém ficou gravemente ferido

Do Diário do Grande ABC
03/09/2025 | 12:22
Um carro de passeio invadiu o Terminal Vila Luzita, em Santo André, na manhã desta quarta-feira (3), por volta das 5h30.


Um carro de passeio invadiu o Terminal Vila Luzita, em Santo André, na manhã desta quarta-feira (3), por volta das 5h30. O veículo, modelo Cobalt, acabou colidindo contra uma pilastra após a condutora, 52 anos, perder o controle durante um episódio de pânico.

Segundo relato da motorista, ela trafegava acompanhada da filha, 24, quando percebeu uma motocicleta parada ao lado do carro. Ao suspeitar que o condutor estaria armado e prestes a anunciar um assalto, entrou em desespero e acelerou em direção ao terminal, invadindo a área interna de circulação de ônibus.

Equipes de emergência foram acionadas imediatamente, e tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Samu estiveram no local para prestar atendimento às ocupantes do automóvel. 

As duas foram socorridas, mas não apresentavam ferimentos graves. A operação do terminal foi normalizada.

