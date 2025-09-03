DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Caso curioso

Cuiabano volta ao Botafogo por empréstimo um dia depois de ser anunciado pelo Nottingham Forest

O clube carioca negociou um total de quatro jogadores com o time inglês nessa temporada: Jair Cunha, Igor Jesus, John e Cuiabano

03/09/2025 | 11:50
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/X/@NFFC
FOTO: Reprodução/X/@NFFC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o lateral-esquerdo Cuiabano está de volta ao time carioca. Um dia depois de anunciar o jogador de 22 anos como reforço, o atleta foi emprestado até dezembro ao clube do Rio. A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Franklin e confirmada pelo Estadão.

Cuiabano foi a quarta venda de um jogador do Botafogo para o Forest somente na janela de transferências do meio do ano na Europa. Dias antes, o clube negociou o goleiro John com o time da Premier League e, após a participação no Mundial de Clubes da Fifa, foram oficializadas as saídas do zagueiro Jair e do atacante Igor Jesus.

O principal reforço do Botafogo na temporada também saiu do Nottingham Forest. Em julho, o clube anunciou o volante Danilo, ex-Palmeiras, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação atual). Trata-se da contratação mais cara da história do time alvinegro.

A relação próxima entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, explica as transações entre os clubes. Os dirigentes estreitaram os laços comerciais neste ano e conversam para realizar novas parcerias.

O Botafogo se encontra no meio de uma disputa judicial envolvendo Textor e acionistas da Eagle Football Holdings, rede de clubes do empresário americano da qual o time brasileiro faz parte e que tem como parceiro o Lyon. A crise financeira da equipe francesa foi o catalisador para o início de uma disputa pelo controle da empresa.

A Ares Management e a Iconic Sports - fundos de investimento que financiaram a compra do Lyon, estimada em US$ 940 milhões (R$ 5,2 bi) - tentam tirar Textor da Eagle. Ele já precisou abrir mão do comando do time francês e tenta não perder o Botafogo.

Textor planeja tirar o Botafogo da Eagle e se manter proprietário do futebol alvinegro. Para financiar a "recompra" da SAF, a expectativa é de que o americano tenha Marinakis como financiador do negócio. O empresário grego, com fortuna avaliada em R$ 22 bilhões, seria o financiador do negócio.

LEIA TAMBÉM

Botafogo tenta empréstimo do volante Luan, do São Paulo


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.