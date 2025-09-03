Cuiabano volta ao Botafogo por empréstimo um dia depois de ser anunciado pelo Nottingham Forest

Vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o lateral-esquerdo Cuiabano está de volta ao time carioca. Um dia depois de anunciar o jogador de 22 anos como reforço, o atleta foi emprestado até dezembro ao clube do Rio. A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Franklin e confirmada pelo Estadão.

Cuiabano foi a quarta venda de um jogador do Botafogo para o Forest somente na janela de transferências do meio do ano na Europa. Dias antes, o clube negociou o goleiro John com o time da Premier League e, após a participação no Mundial de Clubes da Fifa, foram oficializadas as saídas do zagueiro Jair e do atacante Igor Jesus.

O principal reforço do Botafogo na temporada também saiu do Nottingham Forest. Em julho, o clube anunciou o volante Danilo, ex-Palmeiras, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação atual). Trata-se da contratação mais cara da história do time alvinegro.

A relação próxima entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, explica as transações entre os clubes. Os dirigentes estreitaram os laços comerciais neste ano e conversam para realizar novas parcerias.

O Botafogo se encontra no meio de uma disputa judicial envolvendo Textor e acionistas da Eagle Football Holdings, rede de clubes do empresário americano da qual o time brasileiro faz parte e que tem como parceiro o Lyon. A crise financeira da equipe francesa foi o catalisador para o início de uma disputa pelo controle da empresa.

A Ares Management e a Iconic Sports - fundos de investimento que financiaram a compra do Lyon, estimada em US$ 940 milhões (R$ 5,2 bi) - tentam tirar Textor da Eagle. Ele já precisou abrir mão do comando do time francês e tenta não perder o Botafogo.

Textor planeja tirar o Botafogo da Eagle e se manter proprietário do futebol alvinegro. Para financiar a "recompra" da SAF, a expectativa é de que o americano tenha Marinakis como financiador do negócio. O empresário grego, com fortuna avaliada em R$ 22 bilhões, seria o financiador do negócio.

