Botafogo tenta empréstimo do volante Luan, do São Paulo

Cariocas buscam oportunidade de mercado para a posição e disputam contratação com Fortaleza
Sem espaço e com pouca minutagem, o volante Luan, do São Paulo, pode ser emprestado novamente. O Botafogo negocia empréstimo de um ano com o Tricolor Paulista, com opção de compra ao final do contrato. Na reta final da janela, o clube carioca tenta uma oportunidade de mercado, após saída do Gregory para o Al Rayyan.
As tratativas ocorrem desde o último sábado, e há outra proposta nos mesmos moldes do Fortaleza. A janela fecha nesta terça-feira (2).
Essa pode ser a segunda negociação envolvendo o volante do São Paulo, visto que foi emprestado em 2024 para o Vitória, onde realizou 24 partidas. No seu retorno ao Morumbi, o jogador fez apenas cinco jogos.
Luan ficou marcado por fazer um dos gols do título do Campeonato Paulista de 2021. Na ocasião, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0, com gols do meio-campista e do atacante Luciano.
