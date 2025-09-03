DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Show de mágica

AbracaBright chega em Santo André com mágica, música e surpresa final

Espetáculo interativo acontece neste sábado (6), às 19h30, no Teatro Conchita de Moraes

Leticia Generali
 Especial para o Diário
03/09/2025 | 11:35
FOTO: Reprodução/Reprodução
FOTO: Reprodução/Reprodução


O espetáculo AbracaBright será apresentado neste sábado (6), às 19h30, no Teatro Conchita de Moraes, em Santo André. A atração promete unir mágica, sapateado e música em uma performance interativa, na qual o público é convidado a participar.

Além da apresentação, haverá um sorteio especial e uma surpresa preparada pelo mágico Mr. Bright, de 61 anos, que possui 25 anos de carreira. “Pode esperar muita diversão e emoção. No final tem uma surpresa. É um show interativo, então a gente sempre chama alguém para participar do palco.”, contou empolgado.

De volta da Itália, onde participou do FISM - o maior congresso de mágica do mundo -, Mr. Bright traz novidades da Europa que serão incorporadas ao espetáculo, com duração de 1h15.

A compra dos ingressos é realizada na Bilheteria Express.

