Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Economia Titulo Mercado financeiro

Taxas de juros se mantêm estáveis após produção industrial

No radar está o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no STF

03/09/2025 | 09:48
FOTO: Arquivo/Agência Brasil
FOTO: Arquivo/Agência Brasil


Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira (3), diante da queda do dólar, alta das taxas de Treasuries e após a produção industrial ter caído 0,2% em julho, praticamente em linha com a mediana estimada (-0,3%). No radar está o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no STF (Supremo Tribunal Federal) e a agenda traz ainda o Tesouro realiza leilão extraordinário ou "off-the-run" de NTN-B (11h).

Às 9h07 desta quarta, a taxa de DI (depósito interfinanceiro) para janeiro de 2027 marcava 13,980%, de 13,987% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,315%, de 13,322%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,650%, de 13,659% no ajuste de terça-feira (2).

