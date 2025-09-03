DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 3 de setembro de 2025

Gilmar
03/09/2025 | 09:35
Compartilhar notícia
FOTO: Gilmar
FOTO: Gilmar Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Nas cidades do Grande ABC, 37.358 pessoas caíram na malha fina e não receberam a restituição do Imposto de Renda 2025. A Receita Federal anunciou nesta terça-feira (dia 2) que pagou antecipadamente todos os contribuintes que tinham direito. Os valores correspondentes ao quarto lote foram disponibilizados no dia 30 de agosto e um quinto e último deste ano estava previsto para o último dia de setembro.

LEIA TAMBÉM:

No Grande ABC, 37.358 contribuintes caíram na malha fina do IR


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.