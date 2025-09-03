Estado vai emitir 700 alertas para celulares que foram roubados

A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) começou nesta terça-feira (2) a notificar aproximadamente 700 pessoas que estão em posse de celulares com restrição criminal. Essa é uma nova fase do Programa SP Mobile, que também prevê a realização de diligências em diversos endereços do Estado.

O SP Mobile usa o cruzamento de dados de boletins de ocorrência com apoio das operadoras de telefonia para identificar receptadores, cumprir mandados e desarticular redes criminosas de revenda de aparelhos. O objetivo é recuperar os aparelhos que foram roubados ou furtados, mas que voltaram a ser ativados por terceiros, a maioria sem saber da procedência ilícita.

Desde o início do projeto, em junho deste ano, cerca de 3.500 celulares foram recuperados. Pouco mais da metade dos aparelhos (52%) foi devolvida às vítimas no período. “Pela primeira vez, a ação de notificação e recuperação de aparelhos deixa de ser pontual e passa a abranger todo o território paulista de forma simultânea”, disse o coordenador do SP Mobile, delegado Rodolfo Latif Sebba.

