DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Segurança

Estado vai emitir 700 alertas para celulares que foram roubados

Essa é uma nova fase do Programa SP Mobile, que também prevê a realização de diligências em diversos endereços do Estado

Do Diário do Grande ABC
03/09/2025 | 09:14
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação/Agencia SP-Governo de SP
FOTO: Divulgação/Agencia SP-Governo de SP Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) começou nesta terça-feira (2) a notificar aproximadamente 700 pessoas que estão em posse de celulares com restrição criminal. Essa é uma nova fase do Programa SP Mobile, que também prevê a realização de diligências em diversos endereços do Estado.

O SP Mobile usa o cruzamento de dados de boletins de ocorrência com apoio das operadoras de telefonia para identificar receptadores, cumprir mandados e desarticular redes criminosas de revenda de aparelhos. O objetivo é recuperar os aparelhos que foram roubados ou furtados, mas que voltaram a ser ativados por terceiros, a maioria sem saber da procedência ilícita.

Desde o início do projeto, em junho deste ano, cerca de 3.500 celulares foram recuperados. Pouco mais da metade dos aparelhos (52%) foi devolvida às vítimas no período. “Pela primeira vez, a ação de notificação e recuperação de aparelhos deixa de ser pontual e passa a abranger todo o território paulista de forma simultânea”, disse o coordenador do SP Mobile, delegado Rodolfo Latif Sebba. 

LEIA TAMBÉM:

São Paulo atrai 8,6 milhões de migrantes de outros estados


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.