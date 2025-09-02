São Paulo atrai 8,6 milhões de migrantes de outros estados

Estudo da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), indica que dos 44,4 milhões de moradores do Estado de São Paulo, 8,6 milhões nasceram em outros estados brasileiros. O levantamento utiliza dados do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022 e indica também que as mulheres predominaram em todos os grupos de naturalidade, exceto entre os estrangeiros.

Entre os migrantes, destacam-se baianos e mineiros, que juntos respondem por mais de 40% desse contingente. Logo depois aparecem Paraná, Pernambuco e Ceará (30%), seguidos por Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Maranhão (19%).

Em relação à faixa etária, o levantamento revela que a idade média dos moradores nascidos em outros estados é de 49 anos, contrastando com a média de 35 anos da população nascida em São Paulo.

Os dados mostram ainda a circulação migratória no movimento inverso, cerca de 2,9 milhões de paulistas vivem hoje em outros estados brasileiros. Paraná e Minas Gerais concentram 39% desse contingente, enquanto Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro são destinos para 28% .

