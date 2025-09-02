DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Setecidades

São Paulo atrai 8,6 milhões de migrantes de outros estados

O levantamento utiliza dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022 e indica também que as mulheres predominaram em todos os grupos de naturalidade, exceto entre os estrangeiros

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 09:13
 Estudo da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), indica que dos 44,4 milhões de moradores do Estado de São Paulo, 8,6 milhões nasceram em outros estados brasileiros. O levantamento utiliza dados do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022 e indica também que as mulheres predominaram em todos os grupos de naturalidade, exceto entre os estrangeiros.

Entre os migrantes, destacam-se baianos e mineiros, que juntos respondem por mais de 40% desse contingente. Logo depois aparecem Paraná, Pernambuco e Ceará (30%), seguidos por Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Maranhão (19%). 

Em relação à faixa etária, o levantamento revela que a idade média dos moradores nascidos em outros estados é de 49 anos, contrastando com a média de 35 anos da população nascida em São Paulo.

Os dados mostram ainda a circulação migratória no movimento inverso, cerca de 2,9 milhões de paulistas vivem hoje em outros estados brasileiros. Paraná e Minas Gerais concentram 39% desse contingente, enquanto Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro são destinos para 28% .

LEIA TAMBÉM:

