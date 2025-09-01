Mulher que furtava placas de túmulos em São Bernardo é presa pela GCM

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo prendeu na manhã desta segunda-feira (1º) uma mulher de 37 anos por furtar 23 placas decorativas de metal e um crucifixo de túmulos no Cemitério da Paulicéia, localizado na Rua Camargo, no bairro Paulicéia. O crime foi detectado por volta das 6h30, e a suspeita utilizava uma mochila de entregas para transportar os objetos.

Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados e flagraram dois suspeitos dentro do cemitério. Enquanto o homem conseguiu fugir, a mulher permaneceu no local e foi detida com os materiais furtados, além de quatro alicates, uma chave de fenda e uma chave tipo catraca, utilizadas no crime.

O responsável pelo cemitério confirmou que os objetos pertenciam aos túmulos do local, avaliados em aproximadamente R$ 7,2 mil, e a perícia técnica foi requisitada. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de São Bernardo como furto, e a suspeita permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a GCM, a ação foi identificada em tempo real pelas câmeras do sistema de videomonitoramento, permitindo a rápida mobilização dos agentes. “A atuação precisa da equipe, aliada ao uso da tecnologia, mostra o comprometimento da GCM com a segurança da cidade e a proteção do patrimônio público”, afirmou o comandante Eduardo dos Santos.

A mulher, que estava em liberdade condicional e possui extensa ficha criminal, foi abordada e presa em flagrante. O comparsa conseguiu escapar ao escalar um muro de aproximadamente quatro metros e atravessar um apartamento em direção ao município de Diadema. A ocorrência segue em investigação.

O secretário municipal de Segurança, Major Arley Topalian, destacou a importância do videomonitoramento: “O videomonitoramento tem sido uma ferramenta estratégica para ampliar nossa capacidade de resposta. A GCM está cada vez mais preparada para agir com inteligência e eficiência”.

A prisão ocorreu durante a Operação Dorme Bem, ação da GCM com apoio da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) que intensifica o patrulhamento preventivo em áreas estratégicas da cidade. Entre sexta-feira (29/8) e segunda-feira (1º/9), a operação resultou em 277 ocorrências, incluindo violência doméstica, tráfico de drogas, roubos e desordem pública.