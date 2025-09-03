Tigre estreia sábado na reta final da Série C

O São Bernardo FC vai iniciar no próximo sábado (13) a disputa do quadrangular de quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro dos seis confrontos que vão definir os dois classificados do Grupo 1 à Segundona será contra o Londrina, a partir das 19h30, no Estádio 1º de Maio. Já a Chave 2 é composta por Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani e também garantirá o acesso aos dois primeiros colocados ao término desta fase.

O segundo confronto da equipe do técnico Ricardo Catalá está programado para o dia 13, também sábado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O São Bernardo vai enfrentar o Caxias, que fechou a fase de classificação em primeiro lugar, com 37 pontos, a partir das 19h30.

O Tigre terá de atravessar o País para o terceiro compromisso no quadrangular. A partida contra o Floresta-CE, que venceu o São Bernardo, por 2 a 0, na última rodada da pimeira fase, está programada para o dia 21, domingo, a partir das 16h30, novamente na cidade de Horizonte, a pouco mais de 40 quilômetros da capital Fortaleza.

Depois de rodar quase 4.000 quilômetros entre o Rio Grande do Sul e o Nordeste, o Tigre terá sequência de dois confrontos no 1º de Maio, válidos pela quarta e quinta rodadas. No dia 28, um domingo, novamente às 16h30, fará o duelo de volta contra o Floresta. E já no dia 5 de outubro, outra vez um domingo, receberá o Caxias, a partir das 19h.

A sexta e derradeira rodada ocorrerá no dia 13, sábado, às 17h. O São Bernardo terá pela frente o Londrina no Paraná.

