São Bernardo perde para o Floresta e fica em 5º na Série C

Time cearense faz 2 a 0 sobre o Tigre com dois gols de Ruan e define chaveamentos
O São Bernardo encerrou a primeira fase da Série C com derrota. Já classificado aos quadrangulares, o Tigre foi superado pelo Floresta-CE por 2 a 0, neste sábado (30), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols da vitória cearense foram marcados por Ruan, aos 26 minutos do segundo tempo, e já nos acréscimos, aos 48.
Com a derrota, o Aurinegro permanece na quinta colocação, com 30 pontos, e agora volta suas atenções para a fase decisiva, na qual terá pela frente Caxias-RS, Londrina-PR e o próprio Floresta.
Apoiado pela torcida, o time da casa aproveitou o abatimento do São Bernardo, que poupou jogadores e não conseguiu repetir o bom desempenho das rodadas anteriores.
O São Bernardo volta a campo apenas na próxima fase, já em formato de quadrangulares, que definirá os quatro clubes promovidos à Série B de 2026.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.