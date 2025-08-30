São Bernardo perde para o Floresta e fica em 5º na Série C

O São Bernardo encerrou a primeira fase da Série C com derrota. Já classificado aos quadrangulares, o Tigre foi superado pelo Floresta-CE por 2 a 0, neste sábado (30), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols da vitória cearense foram marcados por Ruan, aos 26 minutos do segundo tempo, e já nos acréscimos, aos 48.

Com a derrota, o Aurinegro permanece na quinta colocação, com 30 pontos, e agora volta suas atenções para a fase decisiva, na qual terá pela frente Caxias-RS, Londrina-PR e o próprio Floresta.

Apoiado pela torcida, o time da casa aproveitou o abatimento do São Bernardo, que poupou jogadores e não conseguiu repetir o bom desempenho das rodadas anteriores.

O São Bernardo volta a campo apenas na próxima fase, já em formato de quadrangulares, que definirá os quatro clubes promovidos à Série B de 2026.