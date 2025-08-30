DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Brasileiro

São Bernardo perde para o Floresta e fica em 5º na Série C

Time cearense faz 2 a 0 sobre o Tigre com dois gols de Ruan e define chaveamentos

Do Diário do Grande ABC
30/08/2025 | 19:12
Compartilhar notícia
Foto: Davi Rocha
Foto: Davi Rocha Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Bernardo encerrou a primeira fase da Série C com derrota. Já classificado aos quadrangulares, o Tigre foi superado pelo Floresta-CE por 2 a 0, neste sábado (30), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols da vitória cearense foram marcados por Ruan, aos 26 minutos do segundo tempo, e já nos acréscimos, aos 48.

Com a derrota, o Aurinegro permanece na quinta colocação, com 30 pontos, e agora volta suas atenções para a fase decisiva, na qual terá pela frente Caxias-RS, Londrina-PR e o próprio Floresta. 

Apoiado pela torcida, o time da casa aproveitou o abatimento do São Bernardo, que poupou jogadores e não conseguiu repetir o bom desempenho das rodadas anteriores.

O São Bernardo volta a campo apenas na próxima fase, já em formato de quadrangulares, que definirá os quatro clubes promovidos à Série B de 2026.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.