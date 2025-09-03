Para a TV, 2026 será um ano apertado e bem diferente

Será que alguém já se deu conta de como será o ano que vem? E de modo muito especial para a TV?

É bom que os seus responsáveis preparem os corações e apertem os cintos, porque há a promessa, no geral, de um calendário bem apertado

Senão vejamos: começa com o BBB, tomando as atenções de janeiro e se estendendo até meados de abril, para só aí surgir um curto período de certa normalidade.

E curto mesmo, porque em 11 de junho já terá início a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, que, além de três países diferentes e suas naturais implicações, será a maior de todas, com 48 países, 104 jogos e vai até 19 de julho.

Só que tem mais: em todo segundo semestre, as atenções estarão voltadas para as eleições de 4 e 25 de outubro, em seus dois turnos, e horário eleitoral gratuito ao longo desse tempo.

E aí já estaremos praticamente às vésperas do Natal e Ano Novo. Um calendário, como se vê, que foge à normalidade de sempre.

Feliz 2027!

