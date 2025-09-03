Prefeitura de Mauá envia à Câmara reforma que cria 15 cargos comissionados

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), encaminhou para o Legislativo proposta de reforma no quadro de funcionários, criando 15 novos cargos comissionados e outros 13 em comissionamento para efetivos, que somente poderão ser ocupados por servidores concursados. De acordo com a administração municipal, a matéria, aprovada em primeira votação na tarde de ontem pelos vereadores da base aliada, visa garantir melhorias no atendimento à população, principalmente nos equipamentos esportivos.

Entre as funções criadas no projeto de lei, estão os chefes de seções, como unidades do CMECs (Centros Municipais de Esporte e Cultura), gestão de atendimento e até para gerência do Estádio Municipal Pedro Benedetti. Já os postos destinados a servidores estatutários, dez são para a Secretaria de Esportes e Lazer, enquanto que os outros três estarão sob o comando da Pasta de Cultura. A redação também alterou algumas nomenclaturas das unidades de saúde, em razão da necessidade de adequação às normas da União.

Os vereadores aprovaram em primeira discussão a propositura ainda com uma reunião marcada para a próxima semana, antes da votação em definitivo no plenário, sem saber o impacto financeiro das novas funções. Uma vez sancionada mediante o encaminhamento do Parlamento, o governo petista bancaria os custos por meio de créditos adicionais, especiais ou suplementares decretados no prazo de até 45 dias a partir da sanção.

A Prefeitura de Mauá informou que a matéria vai possibilitar melhor aproveitamento de espaços públicos para esportes e lazer aos fins de semana, período noturno e feriados.

