Economia Titulo Oportunidade

Mauá abre curso gratuito de instalações elétricas para pessoas acima de 50 anos

O conteúdo inclui normas de segurança, captação de energia, divisão em circuitos e sistemas de proteção, além de aulas práticas em um circuito montado para a formação

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 16:27
FOTO: Divulgação


A Prefeitura de Mauá iniciou as inscrições para o curso gratuito Fundamentos de Instalações Elétricas Residenciais, voltado a pessoas com 50 anos ou mais. Esta é a primeira vez que o município oferece uma capacitação técnica exclusiva para esse público.

O conteúdo inclui normas de segurança, captação de energia, divisão em circuitos e sistemas de proteção, além de aulas práticas em um circuito montado para a formação. As aulas acontecerão de 2 a 21 de outubro, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30, totalizando 48 horas de capacitação.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa de Cursos (Av. Presidente Castelo Branco, 401 – Zaíra) ou na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A iniciativa faz parte do programa Qualifica Mauá e conta com apoio do Sebrae, por meio do projeto Impulsiona – Economia Prateada, que incentiva pessoas acima de 50 anos a empreender, buscar recolocação profissional ou complementar a renda.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Qualifica Mauá: (11) 92002-3429 ou no site oficial neste link.


