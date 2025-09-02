Criança de 4 anos recebe alta da UTI após resgate em incêndio em São Bernardo

Menino resgatado desacordado por agente da Guarda após incêndio no bairro Alves Dias já se recupera no Hospital de Urgência
Uma ação rápida da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo evitou uma tragédia na manhã da última terça-feira (26/8), quando um incêndio atingiu uma residência na Rua Diamantina, no bairro Alves Dias. Um menino de 4 anos foi resgatado desacordado por uma agente da corporação e, após sete dias na UTI, recebeu alta nesta terça-feira (2/9) e segue em recuperação no HU (Hospital de Urgência).
A mãe da criança conseguiu retirar do imóvel a filha mais nova, de 1 ano e 2 meses, no colo, mas o menino permaneceu preso dentro da casa. O resgate foi realizado pela GCM 2ª Classe Nadir Abreu, que estava em serviço na EMEB Luiz Gushiken, próxima à residência. Ao perceber a fumaça, a agente acionou a CCO (Centro de Comando e Operações) da corporação e entrou no imóvel antes da chegada das demais equipes da GCM e do Corpo de Bombeiros.
“Quando entrei, não havia nenhuma visibilidade. Tentei chegar ao quarto pela porta, mas não consegui. Comecei a gritar para os vizinhos ajudarem a quebrar a janela e retirar a grade. Ao pegar o menino, desfalecido, iniciei o RCP (Reanimação Cardio Pulmonar) para que voltasse a respirar. Só pensava nos meus filhos”, relatou a GCM Abreu.
A agente destacou ainda a dificuldade enfrentada devido à fumaça intensa. “Fisicamente, era quase impossível respirar, mas o emocional falou mais alto. Só pensava: preciso tirar ele daqui. Tenho cinco anos na Guarda e já participei de muitas ocorrências, mas foi a primeira vez em um salvamento deste tipo. Hoje vejo que somos mais do que policiamento e rondas ostensivas. Nosso papel é estar prontos para ajudar em todas as situações, com empatia”, acrescentou.
Segundo informações iniciais, o incêndio teria começado em um colchão, possivelmente provocado pelo uso de um isqueiro pela própria criança. A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial e segue sob investigação.
Após o resgate, o menino foi levado, junto da mãe e da irmã, ao Hospital de Clínicas para atendimento emergencial e posteriormente transferido para o HU. A mãe e a bebê receberam cuidados médicos e passam bem. Emocionada, a GCM Abreu disse que aguarda reencontrar o garoto, que estuda na mesma escola em que ela atua na Dese: “Estou muito ansiosa e feliz em poder vê-lo bem novamente”.
“O tempo de resposta e a coragem da nossa guarda foram determinantes para salvar essa vida. Situações como essa reforçam a importância da atenção das famílias com a segurança doméstica e mostram a dedicação da GCM em proteger a população”, afirmou o comandante da corporação, Eduardo dos Santos.
