Lalulu, versão inspirada em Lula do Labubu, viraliza nas redes sociais

Uma versão alternativa do boneco Labubu, apelidada de Lalulu e inspirada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou a circular com força nas redes sociais. O item replica a estética do Labubu em vermelho, além disso, o item traz no centro a imagem sorridente do presidente com a língua para fora.

O personagem ainda remete a estética do Partido dos Trabalhadores e leva as inicias PT. O Lalulu não possui autorização oficial. O produto surge na esteira da popularização do Labubu no Brasil em 2025, personagem criado pelo artista Kasing Lung e associado à fabricante Pop Mart, cuja febre impulsionou buscas e vendas no varejo on-line.

Apesar de viralizar em redes como Instagram e Twitter, a reportagem não encontrou o Lalulu a venda em nenhum site de vendas online nem em pontos físicos.

LEIA TAMBÉM:

Lula cancela agendas com ministros para ir a velório do jornalista Mino Carta