Cultura & Lazer Titulo Inusitado

Lalulu, versão inspirada em Lula do Labubu, viraliza nas redes sociais

Boneco não autorizado aparece em posts, mas não anúncios on-line; estética remete ao personagem criado por Kasing Lung

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 18:08
FOTO: Reprodução/Redes Sociais
FOTO: Reprodução/Redes Sociais


Uma versão alternativa do boneco Labubu, apelidada de Lalulu e inspirada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou a circular com força nas redes sociais. O item replica a estética do Labubu em vermelho, além disso, o item traz no centro a imagem sorridente do presidente com a língua para fora. 

O personagem ainda remete a estética do Partido dos Trabalhadores e leva as inicias PT. O Lalulu não possui autorização oficial. O produto surge na esteira da popularização do Labubu no Brasil em 2025, personagem criado pelo artista Kasing Lung e associado à fabricante Pop Mart, cuja febre impulsionou buscas e vendas no varejo on-line. 

Apesar de viralizar em redes como Instagram e Twitter, a reportagem não encontrou o Lalulu a venda em nenhum site de vendas online nem em pontos físicos.

