Política

Lula cancela agendas com ministros para ir a velório do jornalista Mino Carta

02/09/2025 | 10:20
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou agendas com ministros previstas para esta terça-feira, 2, para comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo. Editor do caderno de esportes do Estadão e fundador da revista Carta Capital, Carta faleceu aos 91 anos nesta manhã.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), Lula partirá para São Paulo com chegada prevista ao Aeroporto de Congonhas para as 14h30. A presença dele no velório, no Cemitério São Paulo, será às 15h15. Já o retorno para a capital federal deve ser às 18h15.

Por causa do falecimento de Mino Carta, Lula cancelou uma reunião com o ministro da Secom, Sidônio Palmeira, que deveria ocorrer às 9h, e um encontro com os ministros Camilo Santana (Educação), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e André Fufuca (Esportes), onde seria discutida a criação da Universidade dos Esportes.

A única agenda mantida foi uma reunião de Lula com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, adiantada para as 9h.

Em publicação no X, Lula lamentou a morte de Mino Carta, afirmando que ele foi uma referência ao jornalismo brasileiro pela sua "coragem" e "espírito crítico". O presidente anunciou ainda que irá decretar três dias de luto oficial.

"Se hoje vivemos em uma democracia sólida, se hoje nossas instituições conseguem vencer as ameaças autoritárias, muito disso se deve ao trabalho deste verdadeiro humanista, das publicações que dirigiu e dos profissionais que ele formou", disse Lula.


