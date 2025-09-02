São Caetano abre nesta quarta (3) a 40ª edição dos Jogos Escolares

Segundo a Prefeitura, o evento busca incentivar o esporte escolar e promover a integração entre os alunos da rede municipal, estadual e particular
A 40ª edição dos Jogos Escolares de São Caetano começa nesta quarta-feira (3) reunindo 5.357 inscrições de estudantes da cidade. No total, 32 escolas participam da competição – sendo 21 municipais, 10 particulares e uma estadual – em 16 modalidades esportivas.
Entre as modalidades estão atletismo, basquete (tradicional e 3x3), beach vôlei, damas, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, jogo de taco, judô, queimada, tênis de mesa, vôlei, vôlei adaptado e xadrez.
Portal dos Jogos é a novidade da edição
A principal novidade deste ano é o lançamento do Portal dos Jogos, disponível no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br). A página reúne tabelas de jogos, resultados, locais das competições e até mapas, acessíveis por computador e celular.
De acordo com o diretor de Esportes, Fabrício Coutinho Faria, a ideia surgiu para facilitar o acompanhamento das disputas por pais, professores e estudantes. A expectativa é que, nas próximas edições, a ferramenta seja transformada em aplicativo.
