DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Disputa

São Caetano abre nesta quarta (3) a 40ª edição dos Jogos Escolares

Segundo a Prefeitura, o evento busca incentivar o esporte escolar e promover a integração entre os alunos da rede municipal, estadual e particular

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 17:44
Compartilhar notícia
FOTO: Eric Romero/PMSCS
FOTO: Eric Romero/PMSCS Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A 40ª edição dos Jogos Escolares de São Caetano começa nesta quarta-feira (3) reunindo 5.357 inscrições de estudantes da cidade. No total, 32 escolas participam da competição – sendo 21 municipais, 10 particulares e uma estadual – em 16 modalidades esportivas.

Entre as modalidades estão atletismo, basquete (tradicional e 3x3), beach vôlei, damas, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, jogo de taco, judô, queimada, tênis de mesa, vôlei, vôlei adaptado e xadrez.

Segundo a Prefeitura, o evento busca incentivar o esporte escolar e promover a integração entre os alunos da rede municipal, estadual e particular.

LEIA TAMBÉM:

Sesc São Caetano promove atividades dedicadas à emancipação da mulher

Portal dos Jogos é a novidade da edição

A principal novidade deste ano é o lançamento do Portal dos Jogos, disponível no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br). A página reúne tabelas de jogos, resultados, locais das competições e até mapas, acessíveis por computador e celular.

De acordo com o diretor de Esportes, Fabrício Coutinho Faria, a ideia surgiu para facilitar o acompanhamento das disputas por pais, professores e estudantes. A expectativa é que, nas próximas edições, a ferramenta seja transformada em aplicativo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.