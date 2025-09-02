DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Futebol americano

Metrô e CPTM terão operação 24h para jogo da NFL na Neo Química Arena

A operação inclui funcionamento ininterrupto da rede metroferroviária, com reforço da frota a partir do início da tarde

Renan Soares
02/09/2025 | 17:04
Compartilhar notícia
FOTO: Fernando Bueno Vinícius Alves/Corinthians
FOTO: Fernando Bueno Vinícius Alves/Corinthians Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Metrô e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão operar em esquema especial nesta sexta-feira (5) para atender os torcedores que irão acompanhar a partida da NFL entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para a Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

A operação inclui funcionamento ininterrupto da rede metroferroviária, com reforço da frota a partir do início da tarde. As estações Corinthians-Itaquera (linhas 3-Vermelha e 11-Coral) e Artur Alvim permanecerão abertas durante toda a madrugada de sexta para sábado (6) para embarque e desembarque.

As demais estações do Metrô e da CPTM também funcionarão 24h, mas apenas para desembarque. Todas as transferências entre linhas seguirão abertas durante a madrugada.

A estação Corinthians-Itaquera terá o acesso sul (passarela) liberado a partir das 14h, facilitando a chegada dos torcedores diretamente ao estádio. Já a transferência entre as linhas 3-Vermelha e 11-Coral estará disponível a partir das 10h.

LEIA TAMBÉM:

Vereadora pede acessibilidade na estação Santo André da CPTM

Para reforçar a segurança, haverá aumento do efetivo de funcionários e vigilantes nas estações próximas à arena. Comunicados serão afixados em Corinthians-Itaquera e Artur Alvim para orientar os torcedores sobre o melhor ponto de desembarque, conforme o setor do estádio.

O Metrô recomenda que os passageiros comprem as passagens antecipadamente para evitar filas. Em caso de dúvidas, a Central de Informações funciona diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722. Ocorrências podem ser registradas pelo aplicativo Metrô Conecta ou pelo SMS 97333-2252.

Já a CPTM disponibiliza atendimento pelo telefone 0800-055-0121 e WhatsApp (11) 99767-7030. Informações em tempo real também serão atualizadas nas redes sociais da companhia.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.