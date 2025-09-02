Metrô e CPTM terão operação 24h para jogo da NFL na Neo Química Arena

O Metrô e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão operar em esquema especial nesta sexta-feira (5) para atender os torcedores que irão acompanhar a partida da NFL entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para a Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

A operação inclui funcionamento ininterrupto da rede metroferroviária, com reforço da frota a partir do início da tarde. As estações Corinthians-Itaquera (linhas 3-Vermelha e 11-Coral) e Artur Alvim permanecerão abertas durante toda a madrugada de sexta para sábado (6) para embarque e desembarque.

As demais estações do Metrô e da CPTM também funcionarão 24h, mas apenas para desembarque. Todas as transferências entre linhas seguirão abertas durante a madrugada.

A estação Corinthians-Itaquera terá o acesso sul (passarela) liberado a partir das 14h, facilitando a chegada dos torcedores diretamente ao estádio. Já a transferência entre as linhas 3-Vermelha e 11-Coral estará disponível a partir das 10h.

Para reforçar a segurança, haverá aumento do efetivo de funcionários e vigilantes nas estações próximas à arena. Comunicados serão afixados em Corinthians-Itaquera e Artur Alvim para orientar os torcedores sobre o melhor ponto de desembarque, conforme o setor do estádio.

O Metrô recomenda que os passageiros comprem as passagens antecipadamente para evitar filas. Em caso de dúvidas, a Central de Informações funciona diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722. Ocorrências podem ser registradas pelo aplicativo Metrô Conecta ou pelo SMS 97333-2252.

Já a CPTM disponibiliza atendimento pelo telefone 0800-055-0121 e WhatsApp (11) 99767-7030. Informações em tempo real também serão atualizadas nas redes sociais da companhia.