Vereadora pede acessibilidade na estação Santo André da CPTM

Após conversar com pessoas portadoras de deficiência e seus acompanhantes, a vereadora andreense Dra. Ana Veterinária (PSD) encaminhou Requerimento de Informações a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), referente a acessibilidade dentro da Estação Prefeito Celso Daniel - Santo André, Linha 10 Turquesa.

Usuários relatam que a estação não atende às normas de acessibilidade prevista em lei par o acesso entre as quatro plataformas de embarque e desembarque. Cadeirantes, que somam em média 40 pessoas por dia, apontam dificuldades recorrentes no uso da estrutura. A situação também foi registrada em visita da equipe parlamentar, que encaminhou questionamentos à CPTM.

“Após entrar na estação pela Rua Itambé, é necessário sair do ambiente interno da estação e se deslocar pela calçada até uma passarela externa, que além de falta de cobertura contra chuva e insegurança, ainda possuí inclinação inadequada para cadeiras de rodas, tanto manuais quanto motorizadas, e o piso está cheio de buracos”, relata o cadeirante João Pedro Bartolazzi. “E precisamos tocar uma campainha, esperar que um funcionário da CPTM venha liberar nossa entrada”, completou.

No documento enviado à CPTM, com um pedido de esclarecimento sobre as condições de acessibilidade do local, bem como providências e solução estrutural urgente semelhante à implementada em outras estações do sistema, que possui por exemplo, elevadores e esteira rolante para deslocamentos internos entre as plataformas. Ausência de piso tátil e falta de assistência adequada são outras reclamações.

“É injusto, desumano. Isso dificulta e, muitas vezes, pode até impedir a passagem não só de pessoas com cadeira de rodas, mas também de idosos, mães com carrinho de bebê e cidadãos com mobilidade reduzida. É urgente que providências sejam tomadas”, afirmou a parlamentar em discurso na tribuna da Câmara, após exibir um vídeo onde um cadeirante mostra o translado que necessita realizar. “Ainda que de forma provisória, até a reforma necessária, tal medida deve ser tomada para o cumprimento da legislação de acessibilidade e garantia do direito de ir e vir.”



Passarela

Dra. Ana também enviou ofício à prefeitura municipal de Santo André solicitando estudo e serviços de melhoria na passarela sobre a estação da CPTM, também muito utilizada pelos cadeirantes. O equipamento público necessita de reforma do piso, cobertura e mais segurança. “Também solicitei ao prefeito que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência seja comunicada da situação e que una forças conosco nessa demanda junto a CPTM”, avisou a vereadora.

LEIA TAMBÉM:

Prédios sem condomínio viram alvo de furtos em Santo André