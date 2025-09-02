DGABC
Esportes Titulo 2ª Divisão

Ribeirão Pires garante emoção para a reta final da 2ª Divisão de Futebol Amador

Duas últimas rodadas decidem classificados para as quartas de finais da competição

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 16:58
Centro Técnico de Treinamento de Ouro Fino FOTO: Fellipe Cruz/PMETRP
Centro Técnico de Treinamento de Ouro Fino FOTO: Fellipe Cruz/PMETRP


 A 2ª Divisão da Liga de Futebol Amador de Ribeirão Pires está na reta final da primeira fase. As duas últimas rodadas acontecem neste domingo (7), nos CTTs Ouro Fino e Santa Luzia (Centros Técnicos de Treinamento). Os jogos vão decidir os classificados para a etapa de mata-mata. 

O torneio é dividido em três grupos com cinco clubes. Os times FC Iramaia e Real Pilar FC estão na liderança das chaves A e B, respectivamente, e garantiram a classificação para as quartas de finais. 

Outro classificado é o EC Jardim Caçula, que até o momento possui a melhor campanha da competição com 12 pontos, 10 gols marcados e nenhum sofrido.

Na fase seguinte, os confrontos serão eliminatórios. Os times que conseguirem a classificação para as semifinais garantem o acesso à 1ª Divisão da Liga de Futebol Amador de Ribeirão Pires.

"Caiçara é campeão da 1ª Divisão do Futebol Amador de Ribeirão Pires"


