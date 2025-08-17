Caiçara é campeão da 1ª Divisão do Futebol Amador de Ribeirão Pires

O Caiçara escreveu um capítulo especial em sua história, neste domingo (17), ao conquistar o título da 1ª Divisão do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador. Em uma final eletrizante contra o Alvorada, no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo, a equipe arrancou o empate no último minuto do tempo regulamentar e venceu nos pênaltis, garantindo a taça.

O herói da decisão foi o goleiro Wagner, que defendeu duas cobranças nas penalidades e assegurou a festa do Caiçara, que ainda conquistou o acesso à Divisão Especial junto com Olaria, Alvorada e Borussia.

O jogo decisivo reuniu duas equipes que fizeram campanhas consistentes durante a temporada. O Alvorada chegou à decisão com a melhor campanha, com 7 vitórias e apenas 1 empate, enquanto o Caiçara foi eliminando favoritos para chegar à final com uma campanha que era apenas a quarta campanha.

No primeiro tempo, apesar da movimentação e da intensidade, as defesas prevaleceram sobre os ataques. As melhores chances surgiram para a equipe do Alvorada, com uma ótima oportunidade desperdiçada pelo camisa 8 da equipe, Neemias.

Logo no início do segundo tempo, Leandro Santos aproveitou falha de marcação e abriu o placar para o Alvorada, levantando a torcida e deixando o time mais perto do título. A partir daí, o Caiçara se lançou ao ataque em busca do empate.

Quando parecia que a taça escaparia, o destino reservou um roteiro emocionante. Já nos acréscimos, o Caiçara teve um pênalti a seu favor. Emerson assumiu a responsabilidade, bateu com firmeza e empatou a partida no último lance, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, a tensão tomou conta do estádio. Jogadores, comissões técnicas e torcedores acompanharam cada batida com expectativa. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Wagner. Seguro, ele defendeu duas penalidades do Alvorada e se tornou o nome da final, conduzindo o Caiçara ao título inédito.