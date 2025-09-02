Veja receita de macarrão nutritiva e saborosa para o dia a dia

Se você procura uma receita prática, nutritiva e cheia de sabor, o macarrão espiral ao molho de abóbora com couve e linguiça é a pedida perfeita.

A cremosidade e o leve adocicado da abóbora se misturam ao sabor marcante da linguiça e do bacon, enquanto a couve garante um toque fresco e delicioso para o almoço. Uma combinação que transforma a refeição em um momento especial para toda a família. Confira a receita!

Macarrão espiral ao molho de abóbora com couve e linguiça

Ingredientes

1 embalagem de macarrão espiral 500g

6 gomos de linguiça fresca, em rodelas

200g de bacon, em cubos

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

1 maço de couve manteiga, em tirinhas

sal a gosto

Molho de Abóbora:

4 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho, picados

500g de abóbora, cozida

2 tabletes de caldo de legumes

sal e salsinha a gosto

Modo de Preparo

Comece preparando o molho de abóbora. Leve ao liquidificador a abóbora, os tabletes de caldo de legumes, 1 ½ xícara (chá) de água quente e bata até formar um creme. Acerte o sal, tempere com salsinha e reserve.

Numa frigideira grande, junte a linguiça, o bacon e deixe fritar. Retire, escorra e reserve. Na mesma frigideira, acrescente o azeite, a cebola, o alho e deixe refogar. Junte a couve e deixe refogar até murchar.

Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe o macarrão espiral. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o molho de abóbora e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Acomode por cima o refogado de couve com linguiça e sirva a seguir.

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

LEIA TAMBÉM

Receitas de uma panela só: menos louça, mais sabor