Veja receita de macarrão nutritiva e saborosa para o dia a dia

Um prato rápido e delicioso para agradar toda a família
Se você procura uma receita prática, nutritiva e cheia de sabor, o macarrão espiral ao molho de abóbora com couve e linguiça é a pedida perfeita.
A cremosidade e o leve adocicado da abóbora se misturam ao sabor marcante da linguiça e do bacon, enquanto a couve garante um toque fresco e delicioso para o almoço. Uma combinação que transforma a refeição em um momento especial para toda a família. Confira a receita!
Macarrão espiral ao molho de abóbora com couve e linguiça
Ingredientes
1 embalagem de macarrão espiral 500g
6 gomos de linguiça fresca, em rodelas
200g de bacon, em cubos
2 colheres (sopa) de azeite
1 cebola média, picada
2 dentes de alho, picados
1 maço de couve manteiga, em tirinhas
sal a gosto
Molho de Abóbora:
4 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho, picados
500g de abóbora, cozida
2 tabletes de caldo de legumes
sal e salsinha a gosto
Modo de Preparo
Comece preparando o molho de abóbora. Leve ao liquidificador a abóbora, os tabletes de caldo de legumes, 1 ½ xícara (chá) de água quente e bata até formar um creme. Acerte o sal, tempere com salsinha e reserve.
Numa frigideira grande, junte a linguiça, o bacon e deixe fritar. Retire, escorra e reserve. Na mesma frigideira, acrescente o azeite, a cebola, o alho e deixe refogar. Junte a couve e deixe refogar até murchar.
Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe o macarrão espiral. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o molho de abóbora e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Acomode por cima o refogado de couve com linguiça e sirva a seguir.
Rendimento: 6 porções
Tempo de Preparo: 30 minutos
