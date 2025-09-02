DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Tiago Scheuer se manifesta após mudanças provocadas por Bonner na Globo

02/09/2025 | 14:46
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Durante a apresentação do Bom Dia São Paulo na manhã desta terça-feira, 2, o jornalista Thiago Scheuer comentou a sua mudança para o Hora 1, telejornal veiculado pela TV Globo de segunda a sexta, das 4h às 6h da manhã. "Que responsabilidade", disse Scheuer. "Honrado com esse desafio e muito obrigado pela torcida de vocês que estão aí do outro lado", disse olhando para as câmeras.

A ida de Scheuer para o Hora 1 faz parte de uma reestruturação maior anunciada no Jornal Nacional na noite dessa segunda-feira, 1º William Bonner, que há quase 30 anos ocupa a bancada do principal telejornal da emissora, passará a comandar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. No seu lugar no JN, assumirá César Tralli que dividirá a bancada com Renata Vasconcellos.

Roberto Kovalick, atual apresentador do Hora 1, assumirá o Jornal Hoje, completando a dança das cadeiras global. As mudanças não serão imediatas, só devem ocorrer no início de novembro.

Scheuer é catarinense da cidade de Jaraguá do Sul. Antes de chegar à Globo, teve passagens pela filial da Record em sua cidade natal e pela alemã Deutsche Welle. Em 2011, passou a integrar o time da GloboNews e em seguida migrou para a TV Globo São Paulo, onde ganhou notoriedade, comandando inicialmente a previsão do tempo e depois aparecendo nos telejornais locais.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.