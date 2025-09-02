DGABC
Política Titulo Julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro diz estar acompanhando julgamento em casa

Em prisão domiciliar, Bolsonaro está em casa, em Brasília, acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL do Rio e Balneário Camboriú (SC), respectivamente

02/09/2025 | 13:22
FOTO: Gustavo Moreno/STF
FOTO: Gustavo Moreno/STF Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está acompanhando o julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 2. Em prisão domiciliar, Bolsonaro está em casa, em Brasília, acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL do Rio e Balneário Camboriú (SC), respectivamente.

Bolsonaro apareceu em frente à residência no fim da manhã, quando o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já finalizava a acusação na primeira sessão do julgamento da ação penal sobre a trama golpista.

"Estou acompanhando", disse o ex-presidente ao Estadão. Bolsonaro se recusou a fazer outros comentários. Jair Renan saiu na calçada, em frente à casa, mas não conversou com a reportagem.

Na chegada ao Supremo nesta manhã, o advogado Celso Vilardi, um dos responsáveis pela defesa de Bolsonaro, afirmou que o ex-chefe do Executivo não estaria presente na sessão. Segundo Vilardi, ele manifestou interesse em ir ao Supremo, mas os problemas de saúde impossibilitam a ida dele.

A casa de Bolsonaro, localizada em um condomínio em Brasília, ficou sem movimentação grande parte da manhã neste primeiro dia de julgamento. Desde o último dia 30, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Penal do Distrito Federal vigia a área externa da residência. A medida, recomendada pela Polícia Federal, estabelece ainda que todos os carros que saírem do local sejam revistados.

LEIA TAMBÉM: Aliados a Bolsonaro irão usar julgamento para incitar atos no 7 de Setembro


