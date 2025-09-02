Atlético-MG negocia retorno de Jorge Sampaoli

O Atlético-MG abriu tratativas oficiais para trazer Jorge Sampaoli de volta ao comando técnico do time. A movimentação acontece após as conversas com Martín Anselmi não avançarem, tornando o argentino o principal nome para assumir a vaga.

De acordo com informações do ge, os primeiros contatos ocorreram de forma virtual na noite de segunda-feira (1º). Atualmente, Sampaoli mora no Rio de Janeiro.

Sem clube desde que deixou o Rennes, da França, onde dirigiu a equipe em apenas dez partidas – com três vitórias e sete derrotas –, o treinador vê com bons olhos a chance de retornar ao Brasil.

Na primeira passagem pelo Galo, em 2020, Sampaoli comandou o time em 45 jogos, somando 25 vitórias, nove empates e dez derrotas. O argentino ficou a apenas três pontos do título brasileiro e teve participação direta na formação do elenco campeão nacional em 2021.

