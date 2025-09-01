DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Atlético-MG é condenado a pagar quase R$ 5 milhões ao Cuiabá por compra do atacante Deyverson

01/09/2025 | 15:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Atlético Mineiro foi condenado pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) a pagar a quantia de R$ 4.618.709,38 ao Cuiabá, além de R$ 228 mil em honorários advocatícios, referentes à negociação pela contratação do atacante Deyverson, em agosto de 2024.

A decisão ainda permite recurso e o clube mineiro, agora, tem 10 dias para recorrer da sentença. Caso não a execute neste período, o time de Belo Horizonte deverá cumprir a decisão integralmente. O jogador, que estava no Fortaleza, foi afastado recentemente pelo técnico Renato Paiva após a eliminação da equipe na Libertadores.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, manifestou o seu descontentamento diante deste cenário. "Com essa decisão, espero definitivamente que o Atlético honre seus compromissos e pague o que deve. Os clubes seguem devendo aos montes, mas não param de gastar com novas contratações. Isso é uma vergonha e precisa ter um fim. Até quando continuarão com essa picaretagem de não pagar?", indagou o mandatário.

Deyverson foi contratado pelo Atlético-MG em agosto de 2024 por R$ 4 milhões, em cinco parcelas. A primeira, no valor de R$ 500 mil, foi paga, mas as outras, em valores diferentes, ficaram pendentes, fato que fez com que o Cuiabá notificasse a agremiação de Minas Gerais extrajudicialmente sobre o atraso. No início deste ano, o jogador foi vendido ao Fortaleza.

Por meio de nota, o clube mineiro afirmou que estuda a possibilidade de entrar com recurso e disse ter quitado a primeira parcela do acordo, tentando negociar a segunda de forma amigável, proposta recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.