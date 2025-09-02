Unesp abre inscrições para Vestibular 2026 com 5,8 mil vagas

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) inicia nesta quinta-feira (4) as inscrições para o Vestibular 2026. Ao todo, são oferecidas 5.867 vagas em 136 cursos de graduação, distribuídos em 24 cidades do Estado de São Paulo. Os candidatos poderão escolher entre 186 opções de ingresso.

As inscrições devem ser feitas até 8 de outubro, às 23h59, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O valor da taxa é de R$ 210. O Manual do Candidato, com todas as informações sobre o exame, está disponível nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.

O processo seletivo será aplicado em duas etapas. A primeira fase ocorre em 2 de novembro e a segunda em 7 e 8 de dezembro. As provas serão realizadas em 35 cidades, incluindo 31 municípios paulistas e também Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Desde 2020, a Unesp adota questões interdisciplinares no vestibular. Até o momento, já foram 108 perguntas nesse formato, o que representa 20% da prova. Para 2026, a universidade prevê ampliar essa abordagem.

Taxas e descontos

O prazo para solicitar isenção e redução de 50% da taxa de inscrição terminou em 31 de agosto, com resultados previstos para 22 de setembro. Estudantes do último ano do ensino médio da rede estadual paulista, incluindo unidades do Centro Paula Souza, têm redução de 75% na taxa e pagarão R$ 52,50. O prazo de inscrição é o mesmo dos demais candidatos.

A Unesp reserva 50% das vagas de cada curso para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse percentual, 35% são destinadas a pretos, pardos e indígenas. O sistema inclui as 934 vagas do Vestibular Seriado Paulista (Provão Paulista), exclusivas para alunos da rede pública. Desde 2017, a maioria dos ingressantes da Unesp vem de escolas públicas.

Distribuição das vagas por cidade

Araçatuba: 112

Araraquara: 678

Assis: 309

Bauru: 899

Botucatu: 478

Dracena: 62

Franca: 328

Guaratinguetá: 243

Ilha Solteira: 234

Itapeva: 58

Jaboticabal: 224

Marília: 351

Ourinhos: 46

Presidente Prudente: 461

Registro: 56

Rio Claro: 373

Rosana: 50

São João da Boa Vista: 62

São José do Rio Preto: 344

São José dos Campos: 96

São Paulo: 185

São Vicente: 64

Sorocaba: 64

Tupã: 90