DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

18/08/2025 | 08:46
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP) começam às 12h desta segunda-feira, 18 e terminam no dia 7 de outubro deste ano. A taxa custa R$ 211,00. Nesta segunda, a Fuvest também divulga o Guia do Estudante, com todas as informações sobre o processo seletivo.

No site da Fuvest, entretanto, já está disponível o Guia de jornada do Vestibular 2026. A publicação apresenta todas as informações essenciais para a prova: como fazer a inscrição; calendário das datas importantes; locais de aplicação das provas (cidades do litoral, interior e Região Metropolitana, além da capital); o que esperar nos dias das provas; e como funciona o processo de matrícula, com instruções e documentos necessários.

Calendário do Vestibular Fuvest 2026

- Inscrições: 18/08 a 7/10/2025

- Primeira Fase: 23/11/2025

- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025

- Provas de competências específicas: 9 a 12/12/2025 (conforme a carreira)

- Primeira chamada: 23/01/2026


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.