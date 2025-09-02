IBGE: exportações cresceram 0,7% no 2º trimestre ante trimestre anterior

As exportações cresceram 0,7% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que anunciou nesta terça-feira (2), os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, as exportações mostraram alta de 2%.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, caíram 2,9% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, as importações mostraram alta de 4,4%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.

Atividades

As atividades financeiras cresceram 2,1% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025. Já as atividades imobiliárias subiram 0,3%.

As indústrias extrativas avançaram 5,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre, e o segmento de informação e comunicação subiu 1,2%.

As outras atividades de serviços tiveram expansão de 0,7%, e transporte e armazenagem cresceram 1%.

A produção de eletricidade e água encolheu 2,7% no período, enquanto o comércio ficou estável (0%). A indústria de transformação caiu 0,5%, e a construção diminuiu 0,2%. A administração pública e seguridade social recuaram 0,4%. A agropecuária encolheu 0,1%.