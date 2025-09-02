Veja a charge do 'Diário' para o dia 2 de setembro de 2025

Analistas políticos avaliam que a entrevista concedida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na sexta-feira ao Diário marcou o lançamento extraoficial de sua candidatura à Presidência da República em 2026. Embora o republicano tenha descartado a possibilidade, a defesa do indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi interpretada como aceno claro aos eleitores de direita, que ficaram órfãos desde que a Justiça declarou a inelegibilidade do liberal.
