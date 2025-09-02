DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 2 de setembro de 2025

Seri
02/09/2025 | 09:37
Compartilhar notícia
FOTO: Seri/DGABC
FOTO: Seri/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Analistas políticos avaliam que a entrevista concedida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na sexta-feira ao Diário marcou o lançamento extraoficial de sua candidatura à Presidência da República em 2026. Embora o republicano tenha descartado a possibilidade, a defesa do indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi interpretada como aceno claro aos eleitores de direita, que ficaram órfãos desde que a Justiça declarou a inelegibilidade do liberal.

LEIA TAMBÉM:

 Analistas avaliam que Tarcísio se lançou ao Planalto ao falar com 'Diário'


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.