Carreta da Mamografia vai visitar 12 locais até o fim do mês

A Carreta da Mamografia vai fazer atendimentos, de hoje ao dia 30, em 12 endereços de São Bernardo, sempre entre 8h às 17h. Os trabalhos terão início na UBS (Unidade Básica de Saúde) Taboão. O equipamento itinerante visa facilitar o acesso ao exame, uma vez que não há necessidade de agendamento nem de pedido médico, para mulheres de 40 a 74 anos.

O exame é uma ferramenta de rastreio do câncer de mama, que é o tipo de câncer de maior incidência entre a população feminina mundial. “A prevenção sempre será a melhor forma de garantir a saúde das pessoas. Quando diagnosticada precocemente, a doença tem grandes chances de cura e amplia a faixa etária para realização do exame, com certeza, estamos salvando vidas”, disse o secretário municipal de Saúde, Jean Gorinchteyn.

Para ser atendida na Carreta da Mamografia, basta comparecer a um dos locais onde a unidade realiza os atendimentos ao longo do mês (confira o calendário no site da Prefeitura). Mulheres de 40 a 74 anos não precisam de pedido médico. Fora dessa faixa etária, é preciso apresentar a solicitação.

Se for identificada alguma alteração, a paciente será encaminhada para atendimento médico. Não havendo nenhum achado, o exame pode ser repetido após dois anos.

