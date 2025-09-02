São Caetano junta os cacos de olho na Série A-4 do Paulista de 2026

A temporada 2025 do São Caetano acabou com a derrota por 2 a 0 para o Grêmio Prudente, sábado (30), no Interior, pela segunda fase da Copa Paulista. Além de marcar a eliminação do time na última disputa do ano, o resultado pôs fim ao sonho do clube de retornar ao cenário nacional em 2026 com o título ou vice da competição estadual. Restou à diretoria agora começar a projetar a participação na Série A-4 do Campeonato Paulista, no primeiro semestre.

O primeiro passo será definir comissão técnica para, então, pensar na montagem do elenco. O técnico Reginaldo Lima não deve seguir à frente do grupo no ano que vem. Se a diretoria seguir o planejamento deste ano, deverá optar por profissional de renome no mercado, como foi o caso de Heron Ferreira, com longa bagagem no futebol nacional.

O treinador, no entanto, alegou motivos pessoais e deixou o clube uma semana antes da estreia no Estadual. Após mudar ao menos duas vezes de técnico durante o torneio, o Azulão acabou eliminado nas quartas de final pelo Nacional. Após derrota por 3 a 0 no jogo de ida na Capital, o São Caetano ficou apenas no 1 a 1 no Estádio Anacleto Campanella. Uma despedida que deixou sensação de frustração no elenco e no torcedor, que viu na primeira fase a equipe acumular sete vitórias, cinco empates e três derrotas em 15 jogos.

