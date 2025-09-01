DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Recorde brasileiro

Paratleta de São Caetano conquista 4 ouros na Copa Brasil de Atletismo Down

Mario Torres Filho mira recorde mundial na categoria de atletismo de 100 metros rasos

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 13:36
FOTO: Divulgação/PMSCS
FOTO: Divulgação/PMSCS


O paratleta de São Caetano, Mario Torres Filho, conquistou quatro medalhas de ouro na Copa Brasil de Atletismo Down 2025, ocorrido entre os dias 29 e 31/8 no CPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro). Marinho, como é conhecido, venceu o salto em distância e as categorias de atletismo de 100m, 200m e 400m rasos. 

Além disso, o competidor bateu o recorde brasileiro dos 100 metros, com o tempo de 13"31''. Agora, Marinho mira o mundial, que é de quatro centésimos a menos, 13"27''.

São Caetano contou com outro competidor sulcaetanense, o paraatleta Guilherme Santos Fernandes, de 18 anos. “Os atletas que treinam juntos performaram muito bem nas provas, o Guilherme que estreou nas séries mais fortes nesta competição, conseguiu ficar entre os 8 do Brasil. Já o Marinho voltou a vencer seu principal adversário, superando seus próprios recordes, chegou a bater o recorde brasileiro nos 100m, prova de sua especialidade e ficou a centésimos do recorde mundial”, ressaltou o treinador, Maurício Martins.

