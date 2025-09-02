Faz até mal o tanto de violência na TV todos os dias

Dia desses, o SP 1 da Globo, apresentado pelo Alan Severiano, repercutiu o caso do PM posto em liberdade, após matar um jovem negro por engano
A pergunta é: por que na TV, a ‘Maria sempre vai com as outras?’. Dia desses, o SP 1 da Globo, apresentado pelo Alan Severiano, repercutiu o caso do PM posto em liberdade, após matar um jovem negro por engano.
Bem na sequência e no mesmo jornal, entrou uma reportagem da Indianara Campos sobre bons exemplos, em cima do Dia Nacional do Trabalho Voluntário, embalada pela frase: “É até um respiro falar de coisas boas nessa cidade”.
Nem se trata de querer passar por cima de nada ou omitir informação. O botão do liga e desliga do controle remoto é uma saída, mas o noticiário policialesco, e o excesso dele, está servindo para encobrir a incapacidade da televisão em saber produzir e apresentar coisas diferentes.
O fato é que, principalmente de manhã e à tarde, ninguém aguenta mais a carga de violência despejada no ar, com a escancarada intenção de audiência fácil, nefasta e vulgar. E, isto, no caso de todas, umas menos e outras muito mais.
É preciso saber dosar um pouco isso. Faz até mal.
Indisposição
Felipeh Campos chegou cedinho, ontem, para apresentar o Bora Brasil, programa das manhãs da Band. Mas, indisposto, foi liberado pela equipe. Deve voltar hoje.
Uma exceção
Não existe risco de novas demissões na ESPN. A informação é que o caso do Abel Neto foi pontual.
Outra coisa
O fim de outros programas também está em estudos na ESPN, além de alguns que serão submetidos a um ajuste de horários. Na faixa da manhã, por exemplo, já pode ser confirmado o fim do F360 e a entrada do Puxeta, que hoje só está no YouTube.
Porém...
Uma grande mudança está prevista para acontecer na estrutura da redação da ESPN. Parte das pessoas que trabalham para a TV será deslocada para o digital.
Data hoje – 1
Para todos os fins e efeitos, o Aqui Agora se inclui nos programas comemorativos do aniversário do SBT, com início e fim demarcados. Sobre o para ou continua, ainda não há uma decisão. Espera-se até o fim desta semana.
Data hoje – 2
Porém, há uma torcida bem favorável para a permanência do Aqui Agora na grade. O entendimento é que o programa “ganhou uma cara” e tem chances de crescer ainda mais.
Geraldinho paz e amor
Sobre o Aqui Agora, em diferentes setores do SBT, a opinião é que o Geraldo Luís ganhou a galera. Possui um ótimo relacionamento com todos e tem se mostrado sempre muito disposto.
Social
Em uma das suas raras aparições nos últimos tempos, dona Iris Abravanel foi almoçar com Luiza Trajano, na sede do Magazine Luiza. E acompanhada das filhas.
Lançamento
A Times Brasil CNBC estreia dia 30, dentro do jornal Real Time, o quadro Negócios em Jogo. O piloto e empresário Cacá Bueno, filho do Galvão, vai apresentar o conteúdo sobre bastidores dos esportes como uma indústria bilionária.
Jornada dupla
Finalmente, com a definição de 2 de outubro para a estreia da série Vermelho Sangue no Globoplay, Alanis Guillen chega com duas novidades no audiovisual. Ela também estará em Três Graças, na Globo, a partir do dia 20 de outubro.
