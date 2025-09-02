Faz até mal o tanto de violência na TV todos os dias

A pergunta é: por que na TV, a ‘Maria sempre vai com as outras?’. Dia desses, o SP 1 da Globo, apresentado pelo Alan Severiano, repercutiu o caso do PM posto em liberdade, após matar um jovem negro por engano.

Bem na sequência e no mesmo jornal, entrou uma reportagem da Indianara Campos sobre bons exemplos, em cima do Dia Nacional do Trabalho Voluntário, embalada pela frase: “É até um respiro falar de coisas boas nessa cidade”.

Nem se trata de querer passar por cima de nada ou omitir informação. O botão do liga e desliga do controle remoto é uma saída, mas o noticiário policialesco, e o excesso dele, está servindo para encobrir a incapacidade da televisão em saber produzir e apresentar coisas diferentes.

O fato é que, principalmente de manhã e à tarde, ninguém aguenta mais a carga de violência despejada no ar, com a escancarada intenção de audiência fácil, nefasta e vulgar. E, isto, no caso de todas, umas menos e outras muito mais.

É preciso saber dosar um pouco isso. Faz até mal.

