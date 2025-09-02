DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Após 29 anos

William Bonner deixa o Jornal Nacional; veja quem será o novo âncora

Mudança histórica na Globo marca os 56 anos do telejornal; Bonner vai para o Globo Repórter em 2026

Renan Soares
01/09/2025 | 18:18
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


O Jornal Nacional completa 56 anos nesta segunda-feira (1º) e, junto da data simbólica, a TV Globo confirmou uma das mudanças mais importantes da história do telejornal: a saída de William Bonner da bancada. Após quase três décadas como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe, o jornalista permanecerá no comando até o dia 3 de novembro. A partir daí, César Tralli dividirá a apresentação com Renata Vasconcellos.

A transição também envolve ajustes nos bastidores. Segundo comunicado da Globo, atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, parceira de Bonner há seis anos na chefia do JN, assumirá a função principal na redação do noticiário.

O destino de William Bonner já está definido: a partir de 2026, ele passa a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg, substituindo Sérgio Chapelin, que deixou a emissora em 2019.

Com a movimentação, outros telejornais da casa também terão novidades. Roberto Kovalick foi escalado para comandar o Jornal Hoje, enquanto Tiago Scheuer será o novo apresentador do Hora Um, responsável por abrir a grade diária com as primeiras notícias.

Segundo a Globo, a reestruturação vem sendo desenhada há cerca de cinco anos em conjunto com Bonner. O jornalista manifestou o desejo de se afastar das funções executivas e da rotina diária intensa para dedicar mais tempo à família e a projetos pessoais.


