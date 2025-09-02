Tarcísio de Freitas vai a Brasília articular anistia a Bolsonaro

Depois de declarar que seu primeiro ato, caso eleito presidente do Brasil, seria conceder indulto a Jair Bolsonaro (PL) em entrevista exclusiva ao Diário, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu ir nesta terça-feira (2) a Brasília, mesmo dia que marca o início do julgamento do ex-presidente e mais sete réus pela trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), conforme informação publicada no Estadão. O chefe do Palácio dos Bandeirantes pretende discutir o avanço da proposta de anistia no Congresso Nacional.

Logo pela manhã de ontem, o presidente nacional do Republicanos e deputado federal, Marcos Pereira, se reuniu com Tarcísio para tratar da pauta da anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado e condenados do ataque de 8 de janeiro de 2023 à Praça dos Três Poderes, em Brasília. No mesmo dia, o governador teria conversado com o presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB), também com intuito de destravar a agenda em meio ao medo de retaliações do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Enquanto isso, na Capital federal, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que vai tratar o projeto da anistia como uma prioridade na semana decisiva para Bolsonaro no STF, apontado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) como conhecedor e articulador da trama golpista. Nesse cenário, Tarcísio vem se projetando como um nome forte para receber o espólio do ex-presidente na disputa pelo Planalto em 2026, embora ainda enfrente forte resistência no núcleo duro do bolsonarismo, principalmente do deputado federal e filho do liberal, Eduardo Bolsonaro (PL), que vive neste momento nos Estados Unidos.

