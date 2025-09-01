DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Cartão corporativo

MP pede afastamento de três ex-presidentes do Corinthians

Andrés Sanchez,Augusto Melo e Duilio Monteiro são investigados sobre uso de cartões de crédito e notas fiscais

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 20:29
Compartilhar notícia
Divulgação/Agência Corinthians
Divulgação/Agência Corinthians Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O MP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pediu à Justiça o afastamento temporário dos três últimos presidentes do Corinthians, Andrés Sanchez, Augusto Melo e Duilio Monteiro, dos conselhos deliberativos e da orientação do clube. 

O órgão recomenda que a decisão seja executada durante as investigações sobre o uso do cartão corporativo do clube entre 2018 e 2025 e de supostas ilegalidades na prestação de contas da presidência na gestão Duilio. 

A solicitação foi feita pelo promotor Cássio Roberto Conserino ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 21 de agosto.

LEIA TAMBÉM:

"Oito foragidos são presos no estádio do Corinthians após reconhecimento facial"

 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.