MP pede afastamento de três ex-presidentes do Corinthians

O MP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pediu à Justiça o afastamento temporário dos três últimos presidentes do Corinthians, Andrés Sanchez, Augusto Melo e Duilio Monteiro, dos conselhos deliberativos e da orientação do clube.

O órgão recomenda que a decisão seja executada durante as investigações sobre o uso do cartão corporativo do clube entre 2018 e 2025 e de supostas ilegalidades na prestação de contas da presidência na gestão Duilio.

A solicitação foi feita pelo promotor Cássio Roberto Conserino ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 21 de agosto.

LEIA TAMBÉM:

"Oito foragidos são presos no estádio do Corinthians após reconhecimento facial"