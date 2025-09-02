Oito foragidos são presos no estádio do Corinthians após reconhecimento facial

A Polícia Militar prendeu oito homens procurados pela Justiça ao tentar entrar no estádio do Corinthians, em São Paulo. As detenções ocorreram em duas partidas do Campeonato Brasileiro, nos dias 16 e 31 de agosto, após o sistema de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista identificar torcedores com mandados de prisão em aberto.

Na última rodada, durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, três pessoas foram capturadas na Neo Química Arena. Dois dos detidos tinham mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por não pagamento de pensão alimentícia. Eles foram encaminhados ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos. O terceiro, procurado por estelionato, era alvo de ordem judicial da Vara Criminal de Infância e Juventude do Paraná e foi levado ao CDP de Pinheiros, na capital paulista.

No jogo contra o Bahia, no dia 16, outras cinco prisões foram realizadas. Entre os capturados, estavam um homem de 33 anos procurado por roubo, com passagem por tráfico de drogas, e outro de 32 anos por receptação, que já tinha antecedentes por roubo. Os três restantes foram presos por dívida de pensão alimentícia. Todos foram submetidos a exame de corpo de delito e ficaram à disposição da Justiça.

Tecnologia em estádios e grandes eventos

O Muralha Paulista, da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, integra câmeras e sensores para monitorar locais de grande público. A tecnologia identifica pessoas com mandados de prisão, descumprimento de medidas cautelares, uso de documentos falsos ou envolvimento com cambismo.

Desde sua implementação, a ferramenta já foi utilizada em 50 eventos, resultando na recaptura de 214 foragidos e no registro de 130 violações judiciais, com mais de 1,5 milhão de torcedores fiscalizados.

Além da Neo Química Arena, o sistema também é aplicado em eventos como o Tomorrowland, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e partidas no Allianz Parque, onde foi testado pela primeira vez em 2023, em parceria com o Palmeiras.