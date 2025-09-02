São Caetano lança campanha para arrecadar fraldas e sabonete para idosos

Durante todo o mês de setembro, a Prefeitura de São Caetano promove uma campanha solidária para arrecadar fraldas geriátricas e sabonete líquido destinados às instituições de longa permanência para idosos da cidade. A ação é organizada pela Coordenadoria Municipal da Terceira Idade, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

Os itens arrecadados serão distribuídos entre as entidades que acolhem idosos no município. O objetivo é garantir melhores condições de higiene, conforto e qualidade de vida para os residentes.

Neste ano, a novidade é a inclusão do Fundo Social como ponto oficial de coleta. Além dele, os moradores podem entregar as doações nos sete Centros Integrados de Saúde e Educação, na UniMAIS e na Câmara Municipal.

Onde doar

As entregas podem ser feitas nos seguintes locais:

CISE João Nicolau Braido – Rua Humberto de Campos, 600 – Bairro São José. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.

CISE Dr. Moacyr Rodrigues – Rua Rafael Corrêa Sampaio, 601 – Bairro Santa Paula. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.

CISE Francisco Coriolano de Souza – Rua Dionízio Mercado, 199 – Nova Gerty. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.

CISE João Castaldelli – Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1245 – Olímpico. Atendimento: segunda, quarta e sexta, das 7h às 17h; terça e quinta, das 7h às 21h.

CISE Benedicto Djalma Castro – Rua Garça, 323 – Bairro Prosperidade. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

CISE Sueli Nogueira – Rua Ceará, 515 – Bairro Fundação. Atendimento: segunda, das 7h às 21h; terça a sexta, das 7h às 17h.

CISE Guimarães Magaroto – Rua Desirée Malateaux, 13 – Bairro Mauá. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Fundo Social de Solidariedade – Rua Antônio Bento, 140 – Santa Paula. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

UniMais – Av. Goiás, 3400 – Barcelona. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Câmara Municipal de São Caetano do Sul – Av. Goiás, 600 – Bairro Santo Antônio. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

