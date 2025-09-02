Cinemark leva balde colecionável ao The Town 2025, em São Paulo

A Cinemark confirmou presença na segunda edição do The Town, que acontece neste mês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A rede de cinemas montará dois estandes temáticos inspirados em produções que estreiam ainda este ano: Tron: Ares e Anaconda.

Além das ativações ligadas ao universo dos filmes, o público poderá comprar a pipoca da rede em um balde colecionável desenvolvido especialmente para o festival. O item, com acabamento em LED e tirante para transporte, será vendido por R$ 59 (com pipoca) ou R$ 49 (avulso).

A identidade visual dos estandes foi criada pela agência Essenza, enquanto a construção e a cenografia ficam sob responsabilidade da nSco/naSala. A proposta é oferecer experiências imersivas ligadas às duas produções escolhidas.

O The Town reúne grandes nomes da música e ativações culturais em diferentes áreas da chamada Cidade da Música.

