Cultura & Lazer Titulo Ativação

Cinemark leva balde colecionável ao The Town 2025, em São Paulo

A rede de cinemas montará dois estandes temáticos inspirados em produções que estreiam ainda este ano: 'Tron: Ares' e 'Anaconda'

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 19:04
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Cinemark confirmou presença na segunda edição do The Town, que acontece neste mês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A rede de cinemas montará dois estandes temáticos inspirados em produções que estreiam ainda este ano: Tron: Ares e Anaconda.

Além das ativações ligadas ao universo dos filmes, o público poderá comprar a pipoca da rede em um balde colecionável desenvolvido especialmente para o festival. O item, com acabamento em LED e tirante para transporte, será vendido por R$ 59 (com pipoca) ou R$ 49 (avulso).

A identidade visual dos estandes foi criada pela agência Essenza, enquanto a construção e a cenografia ficam sob responsabilidade da nSco/naSala. A proposta é oferecer experiências imersivas ligadas às duas produções escolhidas.

O The Town reúne grandes nomes da música e ativações culturais em diferentes áreas da chamada Cidade da Música. 

