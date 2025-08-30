Como era a estação de trem desativada há três décadas que será usada para o The Town

Desativada desde a década de 1990, a Estação Cidade Dutra, da Linha 9-Esmeralda, será reativada temporariamente como parte da operação especial do trem expresso do The Town 2025, festival que reunirá artistas brasileiros e internacionais em setembro na capital paulista. A estação fica a 500 metros do portão G do Autódromo de Interlagos, que sedia o evento. A nova parada será utilizada exclusivamente para embarque e desembarque de clientes do serviço expresso de acesso ao evento.

A ViaMobilidade, responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, investiu mais de R$ 1 milhão na reativação da estação, que vai funcionar apenas nos cinco dias do festival - 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.

A estrutura temporária da estação contará com plataforma provisória, rampa de acessibilidade, sanitários, sistema de vigilância com câmeras e agentes treinados, além de sinalização e comunicação visual específicas para o festival.

Conforme a concessionária, a Estação Cidade Dutra funcionará como ponto estratégico para facilitar o acesso dos clientes ao festival sem interferir na operação regular da Linha 9-Esmeralda. A separação entre os dois serviços - expresso e regular - garante embarques mais ágeis e organizados, melhora a circulação no entorno e reduz o impacto para quem mora ou trabalha na região, diz a empresa.

O serviço regular da Linha 9-Esmeralda continuará normalmente pela Estação Autódromo, que operará 24 horas nos dias de festival, como alternativa contínua de transporte ao público.

Neste ano, o festival reúne grandes nomes da música internacional como Mariah Carey, Lauryn Hill, Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Katy Perry e Lionel Richie. Entre as atrações nacionais, estão artistas como Iza, Ludmilla, Joelma, Ivete Sangalo, Pitty, Criolo, Péricles e Gloria Groove.

Inauguração nos anos 1950

A Estação Cidade Dutra foi inaugurada em 1957, com a extensão sul do ramal de Jurubatuba, que o levou até a Estação Evangelista de Souza. A via que a atendia era eletrificada. A edificação é de madeira, com seu armazém conjugado à plataforma de embarque.

Depois, a estação foi desativada e serviu como moradia. Apesar da reconstrução do trecho Jurubatuba-Varginha pela CPTM a partir de 2007, a estação permaneceu de pé, e atualmente fica próxima à Estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda.

As intervenções para a reativação temporária da linha foram autorizadas pelo governo estadual.

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa informa que a Estação Cidade Dutra não é objeto de tombamento integral pelo Conpresp. A área protegida compreende o trecho entre a Rua Plínio Schmidt, próximo ao nº 547, e a faixa de domínio da CPTM, em frente à Quadra 085, no Jardim Marcel.

Trem expresso The Town 2025

Com passagens a R$ 35 (ida e volta), o Trem Expresso The Town 2025 funcionará com duas rotas exclusivas, partindo de Barueri, Pinheiros e Morumbi-Claro, com desembarque direto na Estação Cidade Dutra para melhorar o escoamento do público.

Rotas do Expresso

- Rota 1: Pinheiros / Morumbi-Claro / Estação Cidade Dutra

- Rota 2: Barueri / Pinheiros / Estação Cidade Dutra

As partidas de Barueri e Morumbi-Claro acontecerão a cada 1 hora. Já a Estação Pinheiros, que funciona como ponto de conexão entre as rotas, terá partidas a cada 30 minutos. Os trens operam em plataformas exclusivas.

A expectativa da ViaMobilidade é superar os resultados da edição anterior. Em 2023, mais de 60% do público utilizou o sistema ferroviário para chegar ao festival, contribuindo para a redução do tráfego e a logística do evento.

Serviço - Trem Expresso The Town 2025

Datas: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025

Bilhetes: R$ 35 (ida e volta)

Venda de ingressos: Exclusivamente pelo site da ViaMobilidade

Horários de ida:

Barueri - Partidas a cada 1 hora:

Sábado (06/09): 12h30, 13h30, 14h30, 15h30

Sábados e domingos (07, 12, 13 e 14/09): 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

Pinheiros - Partidas a cada 30 minutos:

Sexta-feira: entre 12h00 e 15h30 (8 partidas)

Sábados e domingos: entre 12h00 e 18h30 (14 partidas)

Morumbi-Claro - Partidas a cada 1 hora:

Sexta-feira: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12

Sábados e domingos: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12, 17h12, 18h12

Horários de volta (Estação Cidade Dutra / estações de origem): a partir de 0h até 2h30