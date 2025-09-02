João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta terça-feira (2)

O que os astros reservam para você hoje, terça-feira (2)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje, mergulhe no trabalho com empenho redobrado. Os astros favorecem eficiência e cuidado com a saúde. Com sua popularidade em alta, a conquista fica animada. Planeje o futuro do seu amor para fortalecer a relação. Previsão de dia produtivo!

Cor: AZUL

Palpite: 02, 07, 47

Mercúrio potencializa sua criatividade e comunicação hoje! O dia favorece viagens, estudos e interações sociais. Espere progressos no trabalho e um novo amor que acelera o coração. Use seu bom papo para seduzir e incendiar romances.

Cor: AMARELO

Palpite: 36, 54, 57

Hoje a comunicação em casa fica mais fácil com Mercúrio em Virgem. Mostre flexibilidade com mudanças no trabalho e realize seus planos de reforma em casa. Seu dia será recheado de sucesso na paquera e paixão na intimidade graças à sua sensualidade.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 46, 30, 39

Mercúrio em Virgem aumenta sua habilidade de comunicação, beneficiando trabalho e relacionamentos. Bom raciocínio e uma aproximação harmoniosa esperam por você. A noite traz proteção para seus relacionamentos e romance. Sonha com compromisso? Uma paquera poderá progredir rapidamente!

Cor: CINZA

Palpite: 29, 54, 02

A energia favorece suas finanças com Mercúrio em Virgem. Mantenha o foco no trabalho. Esforce-se mais para ganhos futuros. Invista em saúde e prepare-se para um ritmo mais tranquilo no amor. Vá atrás do que deseja!

Cor: LILÁS

Palpite: 25, 52, 61

Com Mercúrio animando seu dia, suas habilidades de comunicação vão brilhar! Confie na sorte, colabore e dê andamento aos seus projetos. Aproveite a noite divertida, seja encantando um novo contatinho ou curtindo com quem ama. Mostre seu carisma!

Cor: BEGE

Palpite: 05, 14, 60

Cuidado com as palvras hoje, Mercúrio não está a seu favor! No trabalho, confie na sua intuição. A noite promete ser acolhedora junto ao par. E quem sabe um amor do passado não surja novamente? Fique de olhos abertos!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 18, 11, 47

Desperte seu lado sonhador com Mercúrio em Virgem hoje! Raciocínio rápido e boas

ideias podem impulsionar seu trabalho. Seja comunicativo, crie contatos interessantes e aproveite as redes sociais para paquerar. Conversar e abrir o coração vai enriquecer seu relacionamento!

Cor: MAGENTA

Palpite: 12, 30, 48

Mercúrio em Virgem inspira ambição e novas ideias para sua carreira. A terça é promissora para sua situação financeira, então aproveite todas as oportunidades! No amor, as coisas podem estar mais tranquilas. Mantenha o foco e organize suas finanças!

Cor: ROXO

Palpite: 54, 12, 09

Com a entrada de Mercúrio em Virgem, este é um excelente dia para viagens. A Lua no seu signo promove energia para defender seus interesses. A noite promete ser animada e perfeita para romance. Sua leveza é seu trunfo para conquistas!

Cor: PRETO

Palpite: 09, 25, 46

A Lua pode deixar você introspectivo hoje, mas Mercúrio ajuda a lidar com surpresas e tarefas pendentes. Trabalhe de forma mais isolada para um melhor desempenho. Confie na sua intuição à noite e invista na conquista com diálogos instigantes.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 15, 33, 14

Os relacionamentos estão em alta! No trabalho, a cooperação é chave e você tem tudo para se destacar em equipe. O astral também promete tempo de qualidade com amigos e mais sintonia com o seu amor.

Cor: DOURADO

Palpite: 12, 30, 55

