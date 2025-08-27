DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Astrolink

Veja as previsões do tarot para setembro de 2025

Carta regente do mês é o Rei de Espadas

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 12:35
Compartilhar notícia
FOTO: Juliana Viveiros
FOTO: Juliana Viveiros Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Depois de meses marcados por energias densas, setembro se apresenta como um período de respiro, trazendo mais racionalidade, objetividade e organização, segundo a previsão do Astrolink. A recomendação é usar este momento para pensar com calma, falar com precisão e agir de forma estratégica.

Em vez de pressa, método. Em vez de ruído, clareza. Em vez de achismos, fatos. A carta regente do mês, de acordo com o Tarot do Astrolink, é o Rei de Espadas, arquétipo que representa lucidez, racionalidade e justiça.

O significado do Rei de Espadas

De acordo com o App, o Rei de Espadas simboliza a mente afiada e a capacidade de analisar cenários com clareza, separar fatos de opiniões e conduzir conversas difíceis com respeito. É um período propício para revisar contratos, alinhar discurso e prática, esclarecer mal-entendidos e estabelecer critérios mais objetivos.

Embora carregue a energia do elemento Ar, ligada à lógica e à objetividade, a intuição também está presente, mas canalizada em forma de boas perguntas e observações cuidadosas.

O desafio, segundo a plataforma, é evitar o excesso: dureza, sarcasmo ou hipercrítica. A lição é unir razão e emoção, mas deixando a mente guiar a estratégia.

No amor

Relacionamentos: setembro favorece diálogos francos sobre rotina, planos e expectativas. Conversas difíceis podem fortalecer vínculos quando conduzidas com respeito e clareza.

Solteiros(as): há tendência de atração por pessoas inteligentes e comunicativas. O conselho é ser honesto(a) sobre objetivos e disponibilidade emocional.

A orientação central é praticar uma sinceridade sem hostilidade, dizer o que pensa, mas com empatia.

LEIA TAMBÉM:

João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta quarta-feira (27)

No trabalho e nas finanças

O mês pede planejamento, leitura atenta de contratos e decisões bem fundamentadas. É um bom momento para revisões estratégicas, cursos, entrevistas, negociações e ajustes de processos.

Segundo o Astrolink, improvisos devem ser evitados. A indicação é documentar, criar cronogramas, pedir dados e comparar cenários antes de decidir.

No autoconhecimento

Setembro também é ideal para uma “faxina mental”: reduzir estímulos desnecessários, selecionar melhor as informações consumidas e adotar práticas de organização. Técnicas como journaling, leitura e comunicação não-violenta são apontadas como aliadas para equilibrar razão e serenidade.

Perguntas como “O que é verdade aqui?”, “Quais são os fatos?” e “O que posso decidir hoje?” podem servir como guias de reflexão.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.